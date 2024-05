Opera si fregia del supporto di Gemini: come approfittarne

Proprio un anno fa Opera ha presentato la sua mossa ufficiale nel contesto della corsa all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Parliamo di Aria, l'estensione che appunto permette di attingere alle potenzialità dell'IA.

Come abbiamo descritto al momento del suo lancio ufficiale, avvenuto a maggio dello scorso anno, Aria non consiste in un servizio di intelligenza artificiale, ma fondamentalmente in un aggregatore che permette di usare il modello di intelligenza artificiale più indicato in base alla richiesta fatta.