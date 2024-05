Arriva Opera per Windows con Arm: novità e download

Arrivano delle ottime notizie per coloro che usano il browser Opera e che hanno intenzione, o magari l'hanno già fatto, di provarlo su un dispositivo con sistema operativa Windows on Arm .

Questo lo anticipa il team di sviluppatori di Opera, il quale ha collaborato anche con Microsoft con Qualcomm per realizzare la build, che riferisce di aver misurato delle performance migliorate più del doppio rispetto alla build standard per Windows.

Quindi, con la nuova versione di Opera possiamo aspettarci delle ottimizzazioni e performance incrementate per coloro che usano il browser su un dispositivo Windows on Arm.

Oltre alla compatibilità nativa con Arm, la nuova build di Opera dovrebbe aprire le porte anche a diverse funzionalità con intelligenza artificiale . Al momento, Opera non ha dettagliato questo aspetto ma ci aspettiamo che sarà sicuramente riguardante la piattaforma Windows on Arm.

Come provare Opera per Windows on Arm

Opera per Windows on Arm è già disponibile al download, in prima battuta tramite il canale Developer. Non vengono riferiti particolari bug in questa prima build.

Potete scaricare la nuova versione tramite questo link. Una volta completato il download, dovete aprire il file scaricato e confermare l'installazione.