Ecco il nuovo operatore virtuale Ops! Mobile: offerte mobile da 2€ al mese

Entrando nei dettagli, le offerte di Ops! Mobile possono essere acquistate sul sito ufficiale dell'operatore oppure in alcuni punti vendita autorizzati (ne sono oltre 3.000). Passando alle offerte, attualmente ci sono quattro diverse opzioni: OPS ALARM, OPS SENIOR, OPS SMART 75 e OPS SPECIAL 150 . Si tratta di promozioni disponibili sia per i nuovi utenti che per quelli che effettuano la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore.

OPS ALARM offre 100 minuti verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 500 mega di traffico dati in 4G, al prezzo di 2 euro al mese; OPS SENIOR, invece, offre minuti illimitati, 50 SMS e 20 Giga, il tutto al costo mensile di 4,99 euro; OPS SMART 75 include minuti illimitati, 75 SMS e 75 Giga di traffico dati, al prezzo mensile di 7,50 euro; infine c'è OPS SPECIAL 150, che offre minuti illimitati, 100 SMS e 150 Giga di traffico dati al costo mensile di 9,99 euro.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, per OPS ALARM è previsto una spesa di 1 euro, mentre per le altre tre offerte questo costo è pari a 5 euro. Tra l'altro, con Ops! Mobile occorre spendere 10 euro per l'acquisto della scheda SIM.