Addio reti fuffa: gli operatori dovranno specificare la velocità reale delle reti fisse

Gli operatori dovranno essere estremamente chiari sulle velocità disponibili per una connessione di rete fissa e mobile: l'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), infatti, ha predisposto un nuovo regolamento che punta a tutelare i consumatori tramite nuovi indicatori di qualità di una connessione fisso e mobile. Le tutele, tra l'altro, saranno valide anche per gli utenti delle offerte in FWA (Fixed Wireless Access).

Il nuovo regolamento dovrà essere adottato dagli operatori entro 180 giorni dalla pubblicazione e, nello specifico, prevede "l'adozione di un testo unico di revisione e semplificazione degli indicatori (KPI) di qualità dei servizi di comunicazione da postazione fissa, al fine di eliminare gli indicatori relativi a tecnologie superate o in via di superamento (si passa dagli attuali 21 a solo 10 indicatori anche grazie all'adozione di un'unica disciplina per servizi telefonici e connettività)".