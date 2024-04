Le prime foto di OPPO A3 Pro 5G, il nuovo medio gamma di OPPO

Il profilo laterale di OPPO A3 Pro 5G è curvo, mentre i bordi sono arrotondati così da migliorarne la presa. A destra sono stati posizionati il bilanciere del volume ed il tasto di accensione, a sinistra nulla. Sul lato inferiore trova spazio la porta USB-C, la griglia dell'altoparlante e probabilmente lo slot per la SIM. Passando al sensore per il riconoscimento dell'impronta digitale, dovrebbe essere implementato nel display.

La serie OPPO A viene aggiornata con una certa frequenza. In tal senso, sarebbe pronto ad uscire OPPO A3 Pro 5G , uno smartphone di fascia media che dovrebbe garantire un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo di vendita. Il dispositivo si presenta con delle cornici laterali piuttosto sottili , mentre quella inferiore è leggermente più ampia. Il pannello posteriore, invece, di colore grigio scuro, è caratterizzato da una trama opaca, con il modulo fotografico circolare posto in alto al centro.

Parlando del pannello dello smartphone, sembra probabile che avrà una diagonale da 6,7" (ulteriori dettagli non sono ancora disponibili).

Non si conoscono ancora, invece, il tipo di processore, le specifiche della fotocamera e la capacità della batteria. Per quanto riguarda le dimensioni di OPPO A3 Pro 5G, misurerà 162,7 x 74,5 x 7,8 mm.

In attesa di altre novità su questo dispositivo, OPPO recentemente ha ricevuto una notizia piuttosto positiva. Il suo top di gamma, OPPO Find X7 Ultra, è stato valutato da DxOMark come migliore camera phone in circolazione.