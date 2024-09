OPPO A40 e A40m ufficiali. Ambizioni gaming a meno di 200 euro e una promo lancio interessantissima

sono dispositivi esteticamente molto simili all'ottimo OPPO A60 , da cui riprendono gran parte delle caratteristiche.

Ottima l'attenzione alla resistenza, con la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi, e addirittura la certificazione MIL-STD 810H per resistenza agli urti di grado militare. Questo li rende tra i telefoni più robusti in questa fascia di prezzo, e la funzione Splash Touch consente precisione e reattività del tocco anche quando lo schermo è bagnato.

Entrambi i telefoni vantano un design elegante, molto sottile e con una cover piatta in 2D dotata di texture liscia.

Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 6s 4G Gen1, OPPO A40 e OPPO 40m garantiscono prestazioni efficienti con un consumo energetico ridotto, sia durante il gaming che lo streaming di video online.

La tecnologia di espansione RAM OPPO consente di raddoppiare la RAM disponibile fino a ulteriori 8GB su OPPO A40m e fino a ulteriori 6GB su OPPO A40, mentre il Trinity Engine, integrato in ColorOS 14 aumenta ulteriormente l'efficienza programmando con precisione le risorse di calcolo grazie a modelli avanzati di potenza computazionale.

OPPO A40 con i suoi 6GB di RAM e 128GB di ROM ha superato il test di Fluidità 36 Mesi, mentre OPPO A40m, con 8GB di RAM e 256GB di ROM ha superato il test di Fluidità 50 Mesi, garantendo una fluidità a lungo termine in vari scenari per diversi anni.