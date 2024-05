OPPO A60 ufficiale: a 200 euro rischia di essere un best-buy con queste caratteristiche

è caratterizzato da un design estremamente sottile eappena 7,68 mm di spessore, con cornice ad angolo retto e copertura posteriore piatta 2D.

Il telefono è disponibile in due finiture cromatiche: Ripple Blue e Midnight Purple. Ripple Blue è realizzato con un design Magnetic Particle che conferisce al telefono una speciale texture che ricorda il movimento delle onde che si infrangono nel mare. Midnight Purple si distingue per una sfumatura scura e cangiante di viola.

Per quanto riguarda la resistenza, la certificazione IP54 assicura protezione contro gli schizzi, mentre l'uso di vetro temperato doppio per lo schermo migliora la resistenza a urti e cadute.

A proposito di schermo, OPPO A60 presenta un nuovo schermo Ultra-Bright che arriva a 950 nit di picco ed è dotato della funzione Splash Touch. Grazie a un algoritmo avanzato di rilevamento del tocco all'interno del chip touch, questa soluzione migliora l'accuratezza e la reattività del tocco quando lo schermo è bagnato.

Il telefono offre prestazioni di ottimo livello, grazie al chip Snapdragon 680, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Non solo, ma la RAM può essere aumentata di altri 8 GB grazie all'utilizzo della memoria ROM inutilizzata.

Ottimo il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 50 MP dotata di funzionalità come Modalità Ritratto, AI Portrait Retouching e i Video Dual-view.

Un'altra caratteristica di OPPO A60 è l'audio, che si appoggia su due altoparlanti stereo e offre la modalità Ultra Volume per aumentare il volume fino al 300%.

OPPO A60 è dotato di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, che consente di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Inoltre la batteria è stata progettata per rimanere in condizioni ottimali fino a 4 anni di utilizzo, e grazie alla funzione Smart Charging è semplicissimo monitorare le sue condizioni per prevenirne l'invecchiamento.

Infine, il Trinity Engine di ColorOS 14 garantisce un'ottima stabilità e fluidità generali, garantite per almeno quattro anni di utilizzo regolare.