OPPO lancia in Italia lo smartphone A80 5G: AI e resistenza ad un prezzo competitivo

OPPO ha ufficializzato l'arrivo in Italia del nuovo smartphone OPPO A80 5G. Tra i suoi punti di forza, oltre all'AI, questo dispositivo vanta una struttura Damage-Proof Armour Body a 360 gradi, che dovrebbe renderlo resistente a cadute ed urti (non manca poi la certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere).