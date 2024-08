OPPO rilascia l'aggiornamento AI per Reno12 Pro, Reno12 e Reno12 F e FS 5G: ecco le novità

Le novità AI che arrivano su OPPO Reno 12

Sin dal lancio ufficiale della serie Reno 12 di OPPO abbiamo apprezzato le abilità basate sull'intelligenza artificiale generativa, soprattutto in campo fotografico e di elaborazione delle immagini.

Con il nuovo aggiornamento queste abilità si espandono in maniera consistente. L'intelligenza artificiale generativa entra quindi a far parte del quotidiano per tutti coloro che hanno uno dei Reno 12 di OPPO. Sicuramente un aspetto non da sottovalutare, visto che funzionalità del genere sono spesso a pagamento sui principali chatbot.

Andiamo quindi a vedere quali sono le novità introdotte:

AI Speak (Lettura ad alta voce), la funzione che consente di trasformare articoli e contenuti scritti in audio , rendendo possibile l'ascolto anziché la lettura. Questo strumento è particolarmente utile in momenti di stanchezza o durante altre attività, come il viaggio o l'esercizio fisico, come descrive OPPO.

(Lettura ad alta voce), la funzione che consente di , rendendo possibile l'ascolto anziché la lettura. Questo strumento è particolarmente utile in momenti di stanchezza o durante altre attività, come il viaggio o l'esercizio fisico, come descrive OPPO. AI Summary (Riepilogo AI), la funzione che permette di riassumere in tempo reale articoli o testi lunghi , sintetizzando le informazioni essenziali. OPPO promette tempi brevi per l'elaborazione delle informazioni da parte di questa feature.

(Riepilogo AI), la funzione che permette di , sintetizzando le informazioni essenziali. OPPO promette tempi brevi per l'elaborazione delle informazioni da parte di questa feature. AI Writer (Scrittura AI), la funzione che offre un supporto avanzato nella redazione di testi complessi , come ad esempio e-mail più tecniche. Grazie alla capacità di comprendere e seguire comandi specifici (prompt), AI Writer facilita la creazione di contenuti articolati e precisi.

(Scrittura AI), la funzione che offre un supporto avanzato nella , come ad esempio e-mail più tecniche. Grazie alla capacità di comprendere e seguire comandi specifici (prompt), AI Writer facilita la creazione di contenuti articolati e precisi. AI Record Summary, la funzione che trasforma le registrazioni audio effettuate durante un meeting in testi riassuntivi e organizzati in punti chiave. In questo caso, l'italiano non è ancora supportato come lingua predefinita, ma la modalità automatica rileva l'italiano e offre ottimi risultati.

Le funzionalità che abbiamo appena visto possono essere attivate tramite la barra laterale dei dispositivi OPPO quando viene visualizzato un contenuto o un'app compatibile.

Ad esempio, la funzione "Lettura ad alta voce" sarà disponibile solo quando è presente un testo leggibile sul display, mentre "Scrittura AI" si attiverà in presenza di app di scrittura, come Gmail.

Non finisce qui, perché OPPO anticipa anche una funzione che arriverà prossimamente: si tratta di AI Best Face, quella che analizza le foto di gruppo e seleziona la miglior espressione di ogni soggetto, garantendo scatti perfetti senza occhi chiusi o espressioni poco riuscite.