OPPO vi porta in Champions League: come funziona la nuova promo

Tra i principali produttori di smartphone in attività anche in Italia troviamo OPPO, l'azienda cinese che nel corso degli anni si è messa in mostra con i suoi dispositivi di fascia alta e non solo.

Torniamo a parlare di OPPO perché l'azienda ha lanciato un'interessante promozione anche per il mercato italiano, la quale ha come protagonisti i dispositivi della serie Reno.