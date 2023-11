OPPO annuncia la ColorOS 14 con Android 14

Oggi sono emerse delle novità importanti in casa OnePlus, con il rilascio della OxygenOS 14 con Android 14 per OnePlus 11 in versione stabile. La stessa novità arriva anche in casa OPPO.

OPPO e OnePlus hanno sempre avuto un legame importante, con la seconda nata da una costola della prima, e che ultimamente si è rafforzato con la quasi totale fusione di OnePlus in OPPO. E allora non vi sorprenderete dell'annuncio della ColorOS 14 con Android 14 da parte di OPPO.