I nuovi auricolari OPPO costano poco ma promettono faville

Insieme ai nuovi OPPO Reno 10, la società ha svelato oggi anche due nuovi modelli auricolari ture wireless, OPPO Enco Air3 e OPPO Enco Air3 Pro. Si tratta di due modelli relativamente economici (entrambi sotto i cento euro), ma che promettono prestazioni interessanti: d'altra parte, negli ultimi anni OPPO ha davvero saputo distinguersi nel mondo delle cuffiette senza fili, e gli Enco X2 rimangono ancora oggi uno dei migliori auricolari Bluetooth in assoluto, specialmente per rapporto qualità/prezzo. Ma vediamo più in dettaglio i due modelli in questione, che si distinguono soprattutto per la tipologia di approccio: Air3 senza gommini e dedicato a chi cerca un modello più leggero possibile, Air3 Pro con gommini e cancellazione del rumore.

OPPO Enco Air3

Eredi diretti degli Enco Air2, i nuovi OPPO Enco Air3 spiccano subito per un design del case davvero particolare, con coperchio semitrasparente che lascia intravedere gli auricolari. E, oltre che per l'estetica della custodia, si distinguono per il peso ridotto al minimo: solo 3,7 grammi per auricolare. All'interno degli auricolari troviamo un driver da 13,4 mm e il Cadence Tensilica HiFi 5 DSP (Digital Signal Processor), che promette un'elaborazione audio mai vista prima su auricolari economici: in particolare, grazie al DSP integrato, queste cuffiette supportano la tecnologia OPPO Alive Audio (ossia l'audio surround dell'azienda). L'elaborazione avviene all'interno degli auricolari stessi e la funzione è quindi compatibile con tutti i dispositivi, e non solo con gli smartphone OPPO. Il Bluetooth è in versione 5.3, supporta la connettività multipoint (connessione simultanea a due dispositivi) e ha una modalità a bassa latenza (4.7 ms) dedicata al gaming. L'autonomia è di 25 ore totali (6 ore con una ricarica) e non manca la resistenza a polvere e schizzi, con certificazione IP54. OPPO Enco Air3 sono disponibili da oggi nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple su OPPO Store e su Amazon con prezzo di 69,99€.

OPPO Enco Air3 Pro