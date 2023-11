OPPO lancia Enco Air3i: true wireless per tutti, già in sconto Black Friday!

E proprio a proposito di true wireless, OPPO ha appena ufficializzato le nuove Enco Air 3i . Si tratta di nuove cuffie true wireless che arrivano con interessanti funzionalità, come la cancellazione del rumore associata all' intelligenza artificiale . Il tutto a un prezzo molto interessante. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche principali.

OPPO è un nome di rilievo in molti settori della tecnologia, a partire dagli smartphone Android . L'azienda cinese però è particolarmente attiva anche nel segmento dei prodotti audio, come le cuffie true wireless .

OPPO Enco Air 3i

Le nuove cuffie di OPPO presentano un driver dinamico composito placcato in titanio da 13,4 mm, e sono dotate di effetti sonori integrati, come Bass Boost e Clear Vocals. La cancellazione del rumore AI promette un'ottima esperienza audio anche in chiamata in ambienti rumorosi.

La connettività è affidata al modulo Bluetooth 5.3 a bassa latenza a doppia trasmissione, il quale dovrebbe garantire una maggiore robustezza alle interferenze e ritardi.

La batteria integrata promette fino a 5,5 ore con una singola carica, la quale si allunga a 35 ore se consideriamo la batteria integrata nella custodia di ricarica. Il singolo auricolare ha un peso di 3,7 grammi.