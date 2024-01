OPPO Enco Buds2 Pro ufficiali: qualità audio e design per fare la differenza

Stiamo parlando delle OPPO Enco Buds2 Pro , delle cuffie che si presentano con un look che cerca di distaccarsi da quello che caratterizza gli altri prodotti simili sul mercato. Il tutto abbinato a una qualità audio sicuramente di livello se rapportata al prezzo di lancio.

OPPO torna alla carica nel settore delle cuffie (ecco le migliori cuffie true wireless divise per fascia di prezzo ), lanciando un nuovo prodotto che sia preannuncia interessante soprattutto in termini di design .

OPPO Enco Buds2 Pro

Le nuove Enco Buds2 Pro sono dotate di driver extra large da 12,4 mm, mentre la membrana vibrante titanizzata offre una maggiore rigidità e una risposta istantanea migliore rispetto ai modelli precedenti della serie Enco Buds.

Le cuffie supportano gli standard Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner (solo se abbinati a uno smartphone OPPO), e attraverso l'app Enco Master Equaliser sarà possibile personalizzare i parametri di ascolto, scegliendo anche tra profili diversi come Bilanciato, Basso e Audace.

Le cuffie presentano un doppio microfono e l'algoritmo AI Clear Call per l'ottimizzazione delle chiamate vocali. Oltre a questo troviamo anche la tecnologia AI Enco per ridurre il rumore ambientale. Troviamo poi il supporto alle gesture per controllare le chiamate o la riproduzione di contenuti multimediali, un modulo Bluetooth 5.3.

Le true wireless di OPPO pesano 4,3 grammi per cuffia, presentano una certificazione IP55 per la resistenza ad acqua e polvere, e una batteria integrata che promette fino a 8 ore di riproduzione per ogni carica, mentre la batteria integrata nella custodia promette di estendere l'autonomia fino a 20 ore di riproduzione.