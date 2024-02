Il futuro di OPPO nel nostro continente è stato incerto per molto tempo, a causa soprattutto delle questioni legali con Nokia, legate a dispute sui brevetti. Tuttavia, proprio qualche settimana fa OPPO e Nokia hanno annunciato di aver trovato un accordo , che consentirà alla società cinese di continuare a vendere i propri dispositivi anche in Europa.

Durante un evento al MWC 2024, il CEO della divisione Europea di OPPO, Bingo Liu, ha confermato ufficialmente che i prossimi smartphone della serie OPPO Find arriveranno anche in Europa .

Durante la presentazione, Liu ha ribadito più volte che la prossima serie Find sarà nuovamente disponibile anche in Europa: questo probabilmente implica che gli attuali top di gamma (come Find X7) continueranno a non essere disponibili, e che l'azienda tornerà nel nostro continente con Find X8 e Find N4.

Oltre questo, OPPO ha annunciato anche un interessante programma di garanzia di 4 anni sulle batterie: non sono ancora chiari i dettagli di questa promessa, ma dal palco dell'evento Liu ha comunicato che la società ha talmente tanta fiducia nelle sue batterie, da non aver nulla da temere nel garantire una durata ottimale per (almeno) 4 anni.