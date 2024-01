OPPO Find X7 Ultra ufficiale: una fotocamera da record mai vista prima

I sensori periscopici sono utili soprattutto per l'alta capacità di zoom (vi ricordiamo la nostra raccolta degli smartphone con zoom più spinto ). Per il resto, il nuovo Find X7 Ultra presenta una scheda tecnica di prim'ordine anche negli altri comparti hardware. Andiamo a vederla insieme.

Non parliamo di corsa ai megapixel, sebbene non siano pochi, ma di sensori integrati nel modulo fotografico posteriore. La novità si chiama OPPO Find X7 Ultra , e si presenta come il primo smartphone a proporre non uno ma ben due sensori periscopici sul comparto fotografico posteriore.

OPPO Find X7 Ultra: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo OPPO Find X7 Ultra è disponibile nelle colorazioni Ocean and Sky, Desert Silver Moon e Pine Shadow Blue e ha un prezzo equivalente a circa 800 euro per la variante 12 GB + 256 GB, circa 880 euro per la variante 16 GB + 256 GB, mentre quella da 16 GB + 512 GB ha un prezzo ha un prezzo equivalente a circa 940 euro.

Il dispositivo è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese al momento. Non sappiamo se OPPO lo lancerà in futuro anche in Europa, vi terremo aggiornati sui prossimi eventuali sviluppi.