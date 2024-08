OPPO Find X8 e Find X8 Pro escono allo scoperto: dei top di gamma senza compromessi

Le presunte specifiche di OPPO Find X8 e X8 Pro

Grazie ai nuovi rumor emersi online siamo infatti in grado di delineare quale sarà il profilo dei nuovi modelli che sta preparando OPPO. Dicevamo, ci saranno almeno due modelli, con il Pro che si differenzierà da quello base sia in termini di dimensioni che in termini di caratura tecnica.

Per quanto riguarda OPPO Find X8 Pro:

Display : 6,7", risoluzione da 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz, schermo piatto

: 6,7", risoluzione da 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz, schermo piatto Processore : MediaTek Dimensity 9400

: MediaTek Dimensity 9400 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 50 megapixel Periscopio : zoom ottico 3x

: Batteria : 5.600 mAh, ricarica rapida a 100W

: 5.600 mAh, ricarica rapida a 100W Colorazioni: rosa, nera, blu, bianca

Mentre per il modello Pro potremmo aspettarci:

Display : 6,8", risoluzione da 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz, schermo piatto

: 6,8", risoluzione da 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz, schermo piatto Processore : MediaTek Dimensity 9400

: MediaTek Dimensity 9400 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 50 megapixel Periscopio : zoom ottico 10x Periscopio : zoom ottico 3x

: Batteria : 5.700 mAh, ricarica rapida a 100W

: 5.700 mAh, ricarica rapida a 100W Colorazioni: nera, blu, bianca

Insomma, abbiamo capito che i nuovi dispositivi OPPO non si risparmieranno in termini di specifiche hardware.

Ci saranno dei comparti fotografici di rilievo, soprattutto per il modello Pro. Staremo a vedere se OPPO manterrà la scelta del processore MediaTek anche per il lancio di questi dispositivi in Europa, visto che i dettagli appena emersi riguardano i modelli per la Cina.

Proprio a proposito del lancio, i leak appena emersi indicano che il nuovo Find X8 dovrebbe essere svelato in Cina il prossimo ottobre. E lo stesso ipotizziamo che accada per il modello Pro. Magari per fine anno, o per l'inizio del 2025, vedremo questi nuovi modelli in Europa.