OPPO Find X8 Pro in arrivo in Italia: il top di gamma con fotocamere da urlo

OPPO è sicuramente tra i produttori maggiormente attivi nel mercato smartphone, e questo vale anche per l'Italia (ecco quali sono i migliori smartphone di OPPO ). Nelle ultime ore l'azienda cinese ha annunciato quando arriverà OPPO Find X8 Pro in Italia con la data di lancio .

OPPO Find X8 Pro in Italia: data di lancio e prime specifiche

In un contesto in cui alcuni dei maggiori produttori di smartphone ha già svelato i suoi top di gamma, come Google con i Pixel 9 e Apple con gli iPhone 16, anche OPPO vuole tenere il passo e annuncia un evento importante per presentare il suo nuovo Find X8 Pro.

Nel comunicato diffuso dall'azienda si parla di serie Find X8, anche se al momento non è chiaro se arriverà un secondo modello standard oltre alla variante Pro.

Sicuramente tutte le attenzioni sono destinate a OPPO Find X8 Pro, il flagship che arriverà a breve anche in Italia.

OPPO infatti ha annunciato che il prossimo 21 novembre terrà un evento ufficiale a Milano per lanciare il suo nuovo Find X8 Pro. Si tratterà di un top di gamma a tutti gli effetti, soprattutto dal punto di vista del comparto fotografico. Il dispositivo sfoggerà un doppio sensore periscopico, il quale chiaramente gioverà alle performance fotografiche in fase di zoom.

Ma andiamo a vedere quali sono le altre specifiche chiave che OPPO ci ha già comunicato:

Display : 6,78 pollici con vetro curvo su entrambi i lati

: 6,78 pollici con vetro curvo su entrambi i lati Processore : MediaTek Dimensity 9400 di ultima generazione

: MediaTek Dimensity 9400 di ultima generazione Sistema operativo : ColorOS 15

: ColorOS 15 Fotocamera: Sistema OPPO Hasselblad Master Camera Funzione Lightning Snap, la quale è in grado di acquisire fino a 7 immagini al secondo con un singolo scatto per ridurre la perdita di qualità e dettaglio. Zoom telescopico AI a partire da 10x

Batteria : celle al silicio-carbonio da 5.910mAh

: celle al silicio-carbonio da 5.910mAh Colorazioni: Space Black e Pearl White

Insomma, avrete capito che OPPO ha puntato ancora una volta sulle performance fotografiche per il suo nuovo top di gamma.

Queste saranno molto probabilmente ulteriormente spinte dall'intelligenza artificiale.

Il sistema operativo al lancio sarà la ColorOS 15, la nuova interfaccia basata su Android di OPPO, la quale ipotizziamo che sarà basata su Android 15. Rendendo così il nuovo Find X8 Pro tra i primissimi dispositivi a poter sfoggiare il major update di Android.