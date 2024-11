OPPO Find X8 Pro ufficiale in Italia: doppio periscopio e batteria di nuova generazione

Si tratta di un ritorno in pompa magna, con uno smartphone che non vuole solo recuperare il tempo perduto, ma anche mettere sul piatto della bilancia qualcosa in più rispetto ai concorrenti. Soprattutto dal punto di vista hardware.

L'azienda poi monta per prima, almeno per il mercato europeo, una batteria con la nuova tecnologia Silicio-Carbonio che permette di "stipare" 5.910 mAh di carica in uno spazio comunque contenuto. Lo spessore difatti non è particolarmente degno di nota.

Salta all'occhio la soluzione di utilizzare una doppia fotocamera periscopica zoom, entrambe da 50 megapixel, per garantire livelli di zoom diversi offrendo sempre un'alta qualità. Peccato per il fuoco fisso della fotocamera frontale.

OPPO Find X8 Pro: prezzo e disponibilità

OPPO Find X8 Pro è disponibile in Italia a partire da oggi 21 novembre al prezzo di 1.199€, in linea con il mercato degli smartphone premium, anche se certamente non una cifra per tutti.

Fino al 31 dicembre sarà possibile acquistare OPPO Find X8 Pro sullo store online di OPPO con la possibilità di ricevere in omaggio lo smartwatch OPPO Watch X (se volete farvi un'idea potete leggere la nostra recensione di OnePlus Watch 2 che è praticamente lo stesso smartphone). In più avrete un anno in più di garanzia completa sul vostro smartphone oltre ai due garantiti di legge.