OPPO Pad Neo ufficiale a meno di 300 euro: come non farsi ammaliare

OPPO Pad Neo: Caratteristiche Tecniche

Display : 11,4" 2.4K (2.408 × 1.720 pixel) LCD (LTPS), refresh rate fino a 90Hz; 260PPI; 400 nits brightness, touch sampling rate fino a 180 Hz

: 11,4" 2.4K (2.408 × 1.720 pixel) LCD (LTPS), refresh rate fino a 90Hz; 260PPI; 400 nits brightness, touch sampling rate fino a 180 Hz Processore : Octa Core MediaTek Helio G99 6nm (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

: Octa Core MediaTek Helio G99 6nm (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz) GPU : Arm Mali-G57 MC2

: Arm Mali-G57 MC2 RAM : 6GB / 8GB LPDDR4X

: 6GB / 8GB LPDDR4X Storage interno : 128GB UFS 2.2, espandibile tramite microSD

: 128GB UFS 2.2, espandibile tramite microSD Sistema operativo : Android 13 con ColorOS 13.1 for tablet

: Android 13 con ColorOS 13.1 for tablet Fotocamera posteriore : 8 megapixel, f/2.0; FOV 78°, registrazione video fino a 1080p a 30fps

: 8 megapixel, f/2.0; FOV 78°, registrazione video fino a 1080p a 30fps Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.8; FOV 78,2°, registrazione video fino a 1080p a 30fps

: 8 megapixel, f/2.8; FOV 78,2°, registrazione video fino a 1080p a 30fps Audio : Quad Speaker con Dolby Atmos; USB Type-C audio

: Quad Speaker con Dolby Atmos; USB Type-C audio Dimensioni : 255,12 x 188,04 x 6,89mm

: 255,12 x 188,04 x 6,89mm Peso : 538g

: 538g Connettività : 4G LTE (optional), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.2, USB type C, supporto a SBC, AAC, aptX, aptX HD, e LDAC, GPS, BEIDOU, GLONASS, e GALILEO

: 4G LTE (optional), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.2, USB type C, supporto a SBC, AAC, aptX, aptX HD, e LDAC, GPS, BEIDOU, GLONASS, e GALILEO Batteria: 8.000mAh con ricarica rapida 33W SuperVOOC

Insomma, abbiamo visto che le specifiche di OPPO Pad Neo promettono di fare tutto ciò che serve in un contesto di utilizzo tipico, per l'accesso a contenuti multimediali ma anche per lavorare o studiare in mobilità.

Soprattutto grazie all'ampia diagonale del display.

Oltre al lato tecnico, è interessante vedere anche come OPPO Pad Neo presenti delle funzioni software esclusive, come la possibilità di essere sincronizzato con uno smartphone nelle vicinanze (a patto che il modello sia compatibile). La sincronizzazione dei contenuti consente agli utenti di ricevere in tempo reale sull'OPPO Pad Neo le foto, i video o le schermate catturate sullo smartphone. I device connessi possono anche essere utilizzati per copiare il testo su un dispositivo e incollarlo direttamente dagli appunti di un altro.

Inoltre, gli utenti possono sfruttare la funzione Screen Mirroring per effettuare lo streaming del display del telefono sul tablet, sbloccando le funzionalità complete delle app che prima erano limitate da uno schermo più piccolo.