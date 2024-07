Come vedete dalle specifiche, i nuovi Reno 12 F 5G e Reno 12 FS 5G si richiamano alla serie Reno 12, da cui prendono parte delle specifiche, perdendo un po' dal punto di vista della potenza, nel comparto fotografico e nella connettività.

Le caratteristiche di punta sono il nuovissimo Cosmos Ring Design, che si ispira agli orologi da polso, e la Halo Light, una luce LED che circonda la fotocamera per aggiungere un effetto di illuminazione dinamica che si sincronizza con la musica.

La Halo Light offre una varietà di effetti luminosi personalizzabili adatti a diversi scenari, e può servire anche da sistema di notifica per la ricarica, le chiamate e i messaggi.

I due dispositivi sono disponibili in due colori, Amber Orange e Olive Green, entrambi caratterizzati da una texture dedicata, e grazie all'All-Round Armour, un'"armatura" che comprende uno schermo in vetro e una struttura in lega ad alta resistenza sviluppata da OPPO, e alla Spugna Bionica Anti-Urto, dovrebbero essere più protetti da cadute, graffi, pressione e schizzi d'acqua.