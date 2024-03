OPPO Reno11 F 5G ufficiale: il design mai banale e la potenza che cercate a 369 euro

OPPO ha appena lanciato un nuovo smartphone nel mercato italiano. Parliamo di OPPO Reno11 F 5G, un dispositivo che si presenta come un medio-gamma molto interessante.

Il nuovo OPPO Reno11 F 5G mette in primo piano il design, soprattutto per la parte posteriore con un modulo fotografico suddiviso in due elementi circolari e tre sensori. Anteriormente troviamo un display senza bordi. Ma andiamo a vedere insieme tutte le specifiche tecniche.