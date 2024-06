Qualche settimana fa OPPO ha annunciato i suoi piani in merito all'intelligenze artificiale: la società cinese ha parlato di "democratizzare" questa tecnologia, presentando il suo obiettivo di voler portare le funzioni basate su AI su quanti più dispositivi possibili, con l'obiettivo di arrivare a 50 milioni di AI Phone entro la fine dell'anno. A tal proposito, i primi "AI Phone" lanciati dall'azienda sono due medio gamma, Reno 12 e Reno 12 Pro, che sono i primissimi dispositivi a sfruttare le nuove potenzialità dell'intelligenza artificiale di OPPO. Per le nuove funzioni basate su IA, OPPO ha lavorato con Microsoft, Google e MediaTek: proprio dalla collaborazione con quest'ultima è nato il chip a bordo dei due dispositivi, il nuovo SoC octa-core con processo produttivo a 4 nm MediaTek Dimensity 7300-Energy, creato in esclusiva da OPPO e MediaTek per questi smartphone. L'uso più scenografico dell'IA è per le nuove funzioni legate alla fotografia, tra cui segnaliamo: AI Clear Face , che lavora sulle foto di gruppo per migliorare la definizione e i dettagli di alcuni elementi (contorno del viso, capelli, sopracciglia)

, che lavora sulle foto di gruppo per migliorare la definizione e i dettagli di alcuni elementi (contorno del viso, capelli, sopracciglia) AI Best Face , che migliora le foto di gruppo per aprire gli occhi alle persone ritratte con gli occhi chiusi

, che migliora le foto di gruppo per aprire gli occhi alle persone ritratte con gli occhi chiusi AI Eraser 2.0 , ossia una "gomma magica" per eliminare facilmente (e con diversi metodi di selezione) gli elementi indesiderati da una foto

, ossia una "gomma magica" per eliminare facilmente (e con diversi metodi di selezione) gli elementi indesiderati da una foto AI Studio, un'app per creare avatar digitali o ritratti artistici partendo da una foto

AI Studio

AI Studio

L'IA generativa è impiegata anche per funzioni legate all'elaborazione del testo, che però risultano non ancora disponibili in lingua italiana. Queste funzionalità, basate su Google Gemini, sono Al Recording Summary (che riassume una registrazione vocale), Al Summary (che riassume articoli e lunghi testi), AI Write (che dà suggerimenti sulla scrittura) e AI Speak (che legge il testo degli articoli).

Ma oltre che sull'intelligenza artificiale, per questi nuovi dispositivi OPPO punta molto anche su design e qualità costruttiva: il pannello posteriore è infatti realizzato con una tecnica chiamata Fluid Ripple Texture, che simula le increspature dell'acqua e dà un effetto tridimensionale alla back cover. Anche il pannello frontale è particolare: OPPO lo chiama Infinite View Screen e si tratta di un design con una leggerissima curvatura laterale, che garantisce però una presa salda (inoltre, il display è protetto da Gorilla Glass Victus 2). Di seguito le specifiche tecniche complete dei due dispositivi, che si differenziano principalmente per memoria interna e una delle fotocamere (nella versione Pro è disponibile un teleobiettivo).

Caratteristiche tecniche

OPPO Reno 12 Pro Display : 6,7", risoluzione 2.412 × 1.080 pixel, AMOLED curvo su 4 lati, refresh rate fino a 120Hz, luminosità fino a 1200 nits, supporto HDR10/HDR10+, Gorilla Glass Victus 2

: 6,7", risoluzione 2.412 × 1.080 pixel, AMOLED curvo su 4 lati, refresh rate fino a 120Hz, luminosità fino a 1200 nits, supporto HDR10/HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 Processore : MediaTek Dimensity 7300 Energy, CPU Octa Core con frequenza massima a 2 Ghz

: MediaTek Dimensity 7300 Energy, CPU Octa Core con frequenza massima a 2 Ghz GPU : Mali-G615

: Mali-G615 RAM : 12 GB LPDDR4x, compatibile con RAM Expansion

: 12 GB LPDDR4x, compatibile con RAM Expansion Storage interno : 512 UFS 3.1, espandibile fino a 1 TB via microSD

: 512 UFS 3.1, espandibile fino a 1 TB via microSD Reti : Dual SIM

: Dual SIM Sistema operativo : Android 14 con ColorOS 14

: Android 14 con ColorOS 14 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, con sensore Sony LYT600 da 1/95", PDAF, lente 26 mm f/1.8, OIS Grandangolo : 8 megapixel, lente 16 mm f/2.2, sensore Sony IMX355 Teleobiettivo : 50 megapixel, lente 47 mm f/2.4, sensore Samsung S5KJN5 da 1/2.75", zoom ottico 2X, zoom ibrido 20X

: Fotocamera anteriore : 50 megapixel, lente 21 mm f/2.0, sensore Samsung S5KJN5 da 1/2.75"

: 50 megapixel, lente 21 mm f/2.0, sensore Samsung S5KJN5 da 1/2.75" Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display, riconoscimento facciale

: sensore d'impronte sotto al display, riconoscimento facciale Certificazioni : resistenza ad acqua e polvere (IP65)

: resistenza ad acqua e polvere (IP65) Dimensioni : 161,45 × 74,9 × 7,4 mm

: 161,45 × 74,9 × 7,4 mm Peso : 180 g

: 180 g Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C Batteria: 5.000mAh con ricarica SuperVOOC a 80W, ricarica al 47% in 18 minuti

OPPO Reno 12 Display : 6,7", risoluzione 2.412 × 1.080 pixel, AMOLED curvo su 4 lati, refresh rate fino a 120Hz, luminosità fino a 1200 nits, supporto HDR10/HDR10+, Gorilla Glass Victus 2

: 6,7", risoluzione 2.412 × 1.080 pixel, AMOLED curvo su 4 lati, refresh rate fino a 120Hz, luminosità fino a 1200 nits, supporto HDR10/HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 Processore : MediaTek Dimensity 7300 Energy, CPU Octa Core con frequenza massima a 2 Ghz

: MediaTek Dimensity 7300 Energy, CPU Octa Core con frequenza massima a 2 Ghz GPU : Mali-G615

: Mali-G615 RAM : 12 GB LPDDR4x, compatibile con RAM Expansion

: 12 GB LPDDR4x, compatibile con RAM Expansion Storage interno : 256 UFS 3.1, espandibile fino a 1 TB via microSD

: 256 UFS 3.1, espandibile fino a 1 TB via microSD Reti : Dual SIM

: Dual SIM Sistema operativo : Android 14 con ColorOS 14

: Android 14 con ColorOS 14 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, con sensore Sony LYT600 da 1/95", PDAF, lente 26 mm f/1.8, OIS Grandangolo : 8 megapixel, lente 16 mm f/2.2, sensore Sony IMX355 Macro : 2 megapixel, sensore OV02B10, messa a fuoco da 4 cm di distanza

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, lente 21 mm f/2.0, sensore GC32E2 da 1/3.1"

: 32 megapixel, lente 21 mm f/2.0, sensore GC32E2 da 1/3.1" Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display, riconoscimento facciale

: sensore d'impronte sotto al display, riconoscimento facciale Certificazioni : resistenza ad acqua e polvere (IP65)

: resistenza ad acqua e polvere (IP65) Dimensioni : 161,4 × 74,1 × 7,6 mm

: 161,4 × 74,1 × 7,6 mm Peso : 177 g

: 177 g Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C Batteria: 5.000mAh con ricarica SuperVOOC a 80W, ricarica al 47% in 18 minuti

Uscita e prezzo

OPPO Reno12 Pro è disponibile a partire da oggi, 18 giugno, su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici al prezzo di 599,99€. Reno12 invece, sarà disponibile nei prossimi giorni al prezzo di 499,99€. Da oggi fino al 21 luglio, su OPPO Store è possibile partecipare al programma trade-in: dando in permuta il proprio smartphone, è possibile ricevere uno sconto fino a 100€ su Reno 12 Pro e fino a 80€ su Reno 12. Inoltre, acquistando gli smartphone su Amazon dal 18 al 25 luglio, è possibile ricevere un coupon con credito Amazon in omaggio da spendere su acquisti futuri: un credito di 50€ per Reno 12 Pro e di 30€ per Reno 12.

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 12

OPPO Reno 12

Gruppo Facebook