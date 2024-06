OPPO Watch X offre una super autonomia e una promo lancio imperdibile (e se giocate a badminton lo amerete ancora di più!)

Caratteristiche tecniche

è uno smartwatch elegante e maturo, caratterizzato da un design raffinato con uno schermo AMOLED da 1,43 pollici e fino a 60 Hz di frequenza di aggiornamento, mentre la copertura in cristallo zaffiro 2,5D lo rende resistente ai graffi.

Il telaio è in acciaio in ossidabile lucidato, e i pulsanti e la cornice centrale sono integrati senza soluzione di continuità. OPPO garantisce un'elevata resistenza, in quanto il dispositivo ha superato lo standard militare statunitense MIL-STD-810H ed è certificato per la resistenza alla polvere IP68 e per la resistenza all'acqua fino a 5ATM.

Tra le caratteristiche di punta spicca l'autonomia, che arriva fino a 100 ore in Smart Mode e fino a 12 giorni in standby in modalità Power Saver. Il risultato è stato ottenuto grazie alla batteria da 500 mAh e ai due chip separati: il SoC Snapdragon W5 Gen 1 e il BES2700 MCU.

Il chip BES2700 è più efficiente ed è in grado di gestire il maggior numero possibile di operazioni, come rispondere alle chiamate e visualizzate notifiche, mentre il chip Snapdragon W5 Gen 1, più performante, viene attivato per gestire operazioni ad alte prestazioni e app di Wear OS.