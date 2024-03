Il nuovo operatore Ops! Mobile abbassa i costi di attivazione: ecco la novità

Ops! Mobile, uno degli ultimi operatori virtuali che hanno debuttato sul mercato, ha recentemente introdotto dei nuovi costi di attivazioni per tutte le sue offerte mobile. Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che questo operatore è di tipo ATR (Air Time Reseller) che opera sotto rete Vodafone. Le offerte che propone Ops! Mobile sono piuttosto interessanti, soprattutto quella lanciata al costo mensile di 2€.

Ritornando ai costi di attivazione, Ops! Mobile aveva previsto un costo uguale per tutte e quattro le offerte, ovvero 25 euro, che comprendeva la nuova SIM ed il primo mese della promozione scelta. Ieri, invece, 12 marzo, l'operatore ha ufficializzato dei nuovi prezzi, più bassi. In particolare, il costo di attivazione dell'offerta ALARM è sceso da 25 a 15 euro, mentre per le altre offerte è diminuito fino a 20 euro.