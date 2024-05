Ops! Mobile lancia le eSIM internazionali: tutte le informazioni

I dettagli sulle eSIM internazionali

Per chi dovesse scegliere le versioni che prevedono il pagamento una tantum - e valide per 30 giorni - sono disponibili:

Per ognuno degli oltre 200 Paesi disponibili , sono presenti dei pacchetti di Giga senza scadenza, una tantum oppure con abbonamento mensile. Per quanto riguarda l'Italia, i pacchetti privi di scadenza offrono:

Cos'è l'eSIM

L'eSIM è una SIM digitale che consente di attivare un piano cellulare senza utilizzare una SIM rimovibile.

Per avviare il download e l'installazione delle eSIM, è necessario scaricare un profilo tramite il QR Code dedicato.

Si tratta quindi di un tipo di formato di SIM già integrato negli smartphone compatibili grazie ad un chip dedicato. In pratica, l'inserimento e la rimozione del piano telefonico personale avviene in digitale e non in maniera fisica.

Infine, l'operatore virtuale MyOps si appoggia alle reti di Vodafone, WindTre ed Iliad. In Italia è possibile navigare fino in 4G, mentre in altri Paesi è disponibile anche la rete 5G.