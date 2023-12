Con un'offerta di Optima sarà possibile ottenere un anno gratis di Amazon Prime

Ogni nuovo cliente riceverà via email una comunicazione. Qui sarà presente un link dove, premendo sul banner dedicato, sarà possibile richiedere il codice della promozione. Entro 30 giorni, Optima provvederà ad inserire lo stesso link nell'Area Clienti del sito. Al di là di tutto, nella pagina dedicata sarà possibile accedere alla pagina di Amazon Prime, dove si dovrà inserire il codice promozionale per ricevere 12 mesi gratis. A riguardo, l'accesso alla pagina dedicata dell'operatore dovrà essere fatto entro 3 mesi dall'invio della comunicazione.

A partire da oggi 11 dicembre , i nuovi clienti di Optima Mobile che attivano l'offerta Optima Super Mobile Smart con portabilità del numero potranno ottenere in omaggio un anno di Amazon Prime. La promozione natalizia, valida fino al 15 dicembre , richiede l'attivazione di una delle offerte di sola telefonia mobile, sottoscrivibili tramite il sito dell'operatore oppure via call center. In tal senso, l'unica offerta disponibile sul sito è Optima Super Mobile Smart, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga ad un costo mensile di 4,95 euro.

L'operatore ha specificato che prevedere di destinare buoni Amazon Prime per un valore di 120.000 euro. Per chi non lo sapesse ancora, Amazon Prime permette di usufruire di spedizioni gratuite con consegna in un 1 giorno lavorativo. Inoltre, include Amazon Music, Prime Video e Prime Gaming (Twitch) più altri servizi (come le dirette di una partita di mercoledì della UEFA Champions League).