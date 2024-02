Optima Mobile regala un anno di Amazon Prime: ecco come ottenerlo

Oggi, in occasione della festa di San Valentino, Optima Mobile, l'operatore virtuale che opera su rete Vodafone, ha lanciato un'inedita promozione che si presenta piuttosto interessante. In particolare, l'offerta prevede un anno di Amazon Prime in regalo: sarà sufficiente acquistare una SIM e portare il proprio numero in Optima.

L'offerta Optima Super Mobile Smart, disponibile per tutti i gestore, offrirà agli utenti 100 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, il tutto al costo mensile di 4,95 euro. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, in download si raggiungeranno massimo 60 mega mentre in upload 30 mega. La SIM, invece, comporterà una spesa di 9,90 euro.