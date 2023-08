Optima Mobile ufficializza gli smartphone compatibili con il servizio VoLTE

Inoltre, ricordiamo che dallo scorso marzo 2021, Vodafone ha dismesso la tecnologia 3G in tutta Italia . Dunque, questa vecchia tecnologia non è più utilizzabile nemmeno dagli operatori virtuali che si appoggiano a questa rete mobile, incluso Optima Mobile. Questa operazione ha condizionato soprattutto gli utenti che hanno necessità di navigare su internet durante le chiamate e questo senza 3G è possibile esclusivamente tramite la tecnologia VoLTE.

Gli utenti di Optima Mobile ora potranno controllare se il proprio smartphone è compatibile con il VoLTE . L'operatore, infatti, ha ufficializzato l'elenco dei dispositivi che supportano la tecnologia che consente di chiamare su rete 4G. Il documento , aggiornato al 30 luglio 2023 , include telefoni di vari marchi, come OnePlus, Samsung, Nokia, OPPO e Xiaom i. A questo proposito, trattandosi di un operatore virtuale di tipo ESP come 1Mobile, i dispositivi compatibili con il servizio VoLTE dovrebbero essere gli stessi che possono utilizzare la tecnologia con Vodafone.

E a proposito di VoLTE, per utilizzare questo servizio occorre non solo avere uno smartphone compatibile ma anche godere di una copertura 4G nonché avere la specifica impostazione abilitata. Infine, restando in casa Optima Mobile, l'operatore offre una promozione piuttosto vantaggiosa ad un prezzo mensile di 4,95 euro. Si tratta di Optima SuperMobile Smart ed offre 100 Giga mensili, minuti illimitati e 200 SMS.