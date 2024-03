Il nuovo proiettore 4K di Optoma punta tutto su funzioni smart e affidabilità

Caratteristiche tecniche

C'è anche il supporto VRR, ma vale la pena notare che non ci sono porte HDMI 2.1 per i giochi.

La modalità di gioco si può avvantaggiare di una frequenza di aggiornamento a 240Hz a 1080p e un tempo di risposta di 16,9 ms in 4K a 60Hz ideale per essere abbinato alle console 4K di nuova generazione.

Per l'audio ci sono due altoparlanti integrati da 10 W , mentre il rumore di funzionamento si assesta su 27 dB quando è in modalità Eco.

L'azienda afferma che una delle caratteristiche di punta del dispositivo è l'affidabilità, in quanto è in grado di durare fino a 30.000 ore senza manutenzione in modalità Eco.

Un'altra caratteristica è la versatilità: il proiettore offre soluzioni wireless sia per il video che per l'audio. Grazie al Wi-Fi integrato, l'UHZ55 supporta lo streaming wireless da servizi come Prime Video, ed è anche certificato WiSA, il che significa che può trasmettere e ricevere audio wireless da altri dispositivi certificati WiSA, consentendo una maggiore libertà quando si tratta di installazione. Le tecnologie WiSA consentono di trasmettere e ricevere audio di altissima qualità in modalità wireless, con una sincronizzazione perfetta e nessuna latenza percepibile.

Le connessioni su UHZ55 includono tre porte HDMI 2.0, una delle quali è compatibile con eARC per il collegamento a una soundbar, tre porte USB-A 2.0 per le unità flash e un'uscita audio S/PDIF.