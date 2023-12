Ora TikTok è ''ben accetto'' anche sugli schermi più grandi

TikTok è stabilmente sul podio dei social network più utilizzati al mondo ma, ciononostante, l'azienda non aveva ancora ottimizzato adeguatamente la sua applicazione su dispositivi come smartphone pieghevoli e tablet. Utilizzare con uno schermo più ampio una determinata applicazione, non pensata per questo scopo, potrebbe risultare decisamente frustrante e di conseguenza compromettere l'esperienza dell'utente. L'azienda cinese però sembra aver finalmente corretto il tiro.