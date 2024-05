Oral-B presenta lo spazzolino inclusivo che rende più facile la transizione da quelli manuali

Il passaggio da uno spazzolino manuale a uno elettrico non è mai facile, ma Oral-B, in occasione dell'evento Championing the Perfect Clean for All che si è svolto ad Amsterdam il 16 maggio per celebrare la Giornata Mondiale dell'Accessibilità (GAAD), ha pensato a una soluzione (sapete come usare l'app Oral-B con lo spazzolino elettrico?). Stiamo parlando di Oral-B iO2, un dispositivo che arriverà nella prima metà del 2025 e che aiuterà le persone con disabilità a curare meglio la propria igiene orale.

Le difficoltà delle persone con disabilità: lo studio commissionato da Oral-B

Nel 2022 Oral-B ha commissionato a Reputation Leaders uno studio chiamato The Oral Health & Disability European Study (2022). Basato su interviste a 5.000 persone nel Regno Unito, in Francia, Germania e Italia, il rapporto ha stabilito come un terzo (36%) delle persone con disabilità visibili e non visibili provi ansia o frustrazione quando si tratta di recarsi dal dentista. Tra le difficoltà riscontrate, sono emerse quelle per le persone con disturbi dello spettro autistico, che possono provare profonda ansia in ambienti non familiari come uno studio dentistico. Oppure pazienti con paralisi cerebrali potrebbero avere disabilità motorie ma non intellettiva e quindi avere difficoltà a lavarsi i denti in modo efficace a causa di limitazioni nel coordinamento fino-motorio.

Cos'è Oral-B iO2

Ecco quindi che Oral-B ha presentato due proposte, una è il nuovo spazzolino iO2 e l'altra è il programma Disability Champions Award, creato in collaborazione con iADH (International Association for Disability and Oral Health). Oral-B iO2 è un nuovo spazzolino che porta la rivoluzionaria tecnologia iO a un pubblico più vasto, incluse le persone con disabilità. La tecnologia iO di Oral-B combina l'iconica testina tonda di Oral-B e la tecnologia roto-oscillante con l'energia delicata delle microvibrazioni, per un'esperienza di pulizia più semplice e intuitiva che agisce efficacemente contro la placca e allo stesso tempo risulta delicata sulle gengive. La testina rotonda, ispirata dai dentisti, avvolge i denti, adattandosi perfettamente alla loro forma unica, e rimuove il 100% in più di placca batterica rispetto ai normali spazzolini manuali, persino nelle aree difficili da raggiungere del cavo orale. Lo spazzolino elettrico iO2 sarà dotato di una nuova testina con Smart Bristles che cambiano completamente colore fino a diventare bianche, rendendo più semplice intuire momento in cui è necessario sostituire la testina dello spazzolino. Inoltre all'evento di Amsterdam il brand di Procter & Gamble ha presentato anche il prototipo di un accessorio che, applicato allo spazzolino elettrico, consentirà di migliorare l'esperienza di spazzolamento facilitando la presa stessa del device. Come abbiamo anticipato, lo spazzolino Oral-B iO2 arriverà sul mercato nella prima metà del 2025.

Il programma Disability Champions Award

L'altra iniziativa è il programma Disability Champions Award, che mira a rendere l'esperienza dello studio dentistico più inclusiva e positiva per le persone con disabilità e i loro caregiver in tutta Europa. Per aiutare a superare queste limitazioni che rappresentano veri e propri ostacoli alla cura del cavo orale, il programma Disability Champions Award incoraggia un membro del personale di ogni studio dentistico in tutta Europa a farsi sostenitore e portavoce sul tema, per promuovere un approccio più positivo e consapevole nei confronti delle disabilità. Il personale che completerà la formazione online necessaria e soddisferà i requisiti, otterrà l'attestazione di Disability Champions con la possibilità di esporre l'attestato e il marchio di Disability Champion nello studio o sulle proprie properties digitali. Lo studio sarà inoltre inserito in una sezione dedicata sul sito di Oral-B-