L'orario di alba e tramonto arriva su Google Discover: ecco dove

Proprio in questo contesto stanno arrivando delle novità per Discover . Google sta infatti introducendo un'interessante nuova opzione per visualizzare gli orari di alba e tramonto.

Google Discover è uno dei servizi che BigG offre sui dispositivi con Android e iOS per accedere a contenuti web consigliati in base agli interessi specifici degli utenti, e con il quale permette di visualizzare aggiornamenti di interesse per gli utenti stessi.

La nuova opzione per Discover dovrebbe quindi permettere di visualizzare automaticamente gli orari di alba e tramonto aggiornati automaticamente in base alla propria posizione geografica. Tali informazioni verrebbero mostrate sia nella schermata iniziale di Discover, accessibile aprendo l'app Google su Android o iOS, e sia nella schermata Discover che troviamo alla sinistra del Pixel Launcher.

La nuova opzione può essere abilitata dalle impostazioni di Discover, come mostrato dallo screenshot che trovate in basso. Questo può essere fatto scorrendo verso sinistra il carosello orizzontale delle opzioni, che si trova sotto la barra di ricerca di Discover, finché non appare l'icona per la personalizzazione.

Le informazioni su alba e tramonto arricchiscono ulteriormente il carosello di opzioni che troviamo in Discover, probabilmente nell'ottica di rendere il servizio di Google sempre più trasversale, almeno sui dispositivi Android e iOS.

La nuova opzione che abbiamo appena visto dovrebbe essere in fase di distribuzione via server. Dalle nostre parti ancora non è arrivata, fateci sapere se invece l'avete già ricevuta e testata.