Dal 1° ottobre aumenti fino a circa 5€ per alcuni clienti Fastweb Mobile

Dopo quelle che subiranno alcuni clienti TIM di rete fissa, anche diversi utenti di Fastweb dovranno sostenere costi più alti per attivare le proprie offerte. Da oggi 1° settembre, infatti, l'operatore ha introdotto una modifica unilaterale su alcune promozioni: tradotto, dal 1° ottobre gli utenti interessati dovranno far fronte a questa nuova rimodulazione. Tuttavia, oltre al costo mensile, così come riportato su MondoMobileWeb, potrebbe aumentare in taluni casi anche la quantità di dati mobile a disposizione.

Prima di passare alle offerte coinvolte, specifichiamo che l'operatore ha motivato tali aumenti spiegando che "Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile". Di seguito, invece, tutte le offerte interessate dalla rimodulazione: