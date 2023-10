Dal 24 ottobre WhatsApp smetterà di funzionare su tanti smartphone Android

Brutte notizie per gli utenti di vecchi smartphone. Meta , infatti, sta terminando il supporto di WhatsApp per le versioni "anziane" di Android : dunque, la nota applicazione di messaggistica, dal 24 ottobre 2023 , smetterà di funzionare su parecchi dispositivi Android . In particolare, l'applicazione sarà supportata solo dai dispositivi su cui è installato Android 5.0 e versioni successive.

Per quanto riguarda la decisione, WhatsApp l'ha cosi motivata: "Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp".