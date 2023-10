Gli smart ring alla riscossa: cosa aspettarci da Oura Ring 4

Gli anelli smart costituiscono un tipo di dispositivo particolarmente indossabile, visto che essenzialmente si tratta di un anello con funzionalità di rilevamento di diversi parametri di salute e fisiologici , esattamente come avviene per smartwatch e smartband . E tra le aziende che maggiormente sono attive nel settore troviamo Oura .

Il settore dei dispositivi indossabili smart è in continua evoluzione, con gli smartwatch che hanno fatto da apripista e che man mano vengono affiancati da nuova tipologie di dispositivi. Tra questi troviamo gli smart ring .

Oura Ring è un dispositivo arrivato per la prima volta nel 2015, tramite una campagna di crowdfunding, e che nel 2021 ha visto la sua terza generazione. Ora sembra avvicinarsi il momento per Oura Ring 4, per il quale Android Authority ha condiviso rilevanti anticipazioni.

Dal punto di vista delle funzionalità, ci aspettiamo delle novità da Oura Ring 4 rispetto alla generazione precedente. Dovrebbero infatti arrivare un'opzione per un monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca e una più avanzata per il monitoraggio del sonno.

Oltre a questo potrebbe anche arrivare l'interessante novità dei pagamenti digitali integrati nell'anello. Oura infatti ha recentemente acquisito l'azienda Proxy, specializzata appunto in identità digitali.

Riguardo al presunto prezzo di lancio del nuovo smart ring, possiamo aspettarci una cifra in linea con quella del suo predecessore. Si potrebbe quindi pensare a una cifra attorno ai 300 dollari. Ci sarà molto probabilmente la possibilità di abbonarsi al servizio premium per monitoraggi e funzioni avanzate.