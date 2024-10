Galaxy Ring chi? ecco Oura Ring 4, il nuovo l'anello smart confortevole e preciso

Il settore degli anelli smart (ecco cosa sono gli smart ring ) sta crescendo rapidamente e sempre più modelli arrivano sul mercato. Una delle aziende che è presente da più tempo è Oura. Ne parliamo perché nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità per Oura Ring 4 , un nuovo anello smart dalle caratteristiche molto interessanti .

Oura Ring 4: novità oculate sul design, e misure affidabilissime

Oura ha appena presentato il nuovo modello della serie Ring, quella che appunto identifica gli anelli smart dell'azienda. Arrivano diverse novità, sia dal punto di vista del design che da quello che riguarda le funzionalità software.

Come potete vedere dalle immagini in galleria, il nuovo Oura Ring 4 presenta un design più minimale rispetto al modello precedente. Vediamo infatti che i bordi non sono più piatti ma arrotondati.

Inoltre, i sensori presenti all'interno dell'anello non sono più sporgenti ma incastonati. Questo dovrebbe sicuramente migliorare la vestibilità del dispositivo.

Nel complesso, il nuovo Oura Ring 4 sarebbe più sottile rispetto al suo predecessore. Il tutto è realizzato in titanio, un altro passo avanti importante rispetto al modello dello scorso anno, il quale presentava un interno in resina.

Le novità che ci interessano maggiormente, visto che parliamo di un dispositivo indossabile il cui scopo prevalente è quello di valutare e monitorare parametri fisiologici, riguardano il software. Oura infatti ha enunciato i vari miglioramenti nella rilevazione dei parametri dal corpo degli utenti.

A livello hardware, Oura ha aggiornato l'implementazione del sensore fotopletismografico, ovvero il sensore ottico che si occupa della rilevazione dell'attività cardiaca e di tutti i parametri che ne derivano, in favore di una soluzione che permette di avere un numero di rilevazioni più intenso sulla stessa porzione di cute.

In questo modo, il sensore dovrebbe adattarsi meglio alle varie condizioni di utilizzo del dispositivo, con l'obiettivo finale di incrementare la qualità dei dati che registra.

L'azienda ha svolto uno studio comparativo con il precedente modello, e ha osservato risultati importanti proprio nell'accuratezza dei dati che raccoglie il nuovo anello smart. Si parla infatti di un miglioramento della qualità del segnale per il rilevamento dell'ossigeno nel sangue (SpO2), che si traduce in un aumento del 30% nell'accuratezza della misurazione media notturna di SpO2.

Migliorano anche la rilevazione dell'indice di disturbo respiratorio, della frequenza cardiaca diurna e diminuiscono di circa il 30% i buchi sul segnale registrato. Quest'ultimo risultato è il segno che la combinazione di aggiornamento del design con miglioramento dell'implementazione dei sensori ha avuto i suoi benefici.