Oura Ring 4 esce allo scoperto: come sarà il nuovo sfidante di Galaxy Ring

Il settore degli smart ring è sempre più in crescita, così come l'attenzione nei suoi confronti da parte del grande pubblico. Dopo il lancio di Galaxy Ring all'orizzonte ci sono nuovi prodotti. Oura Ring 4 è appena trapelato con il suo design .

Ecco il nuovo rivale di Galaxy Ring, ma quando arriva?

Visto il contesto, Oura Ring 4 dovrebbe essere il nuovo rivale di Galaxy Ring. Se ne parla dallo scorso anno ma ancora non abbiamo date ufficiali per il suo lancio. In compenso, nelle ultime ore sono trapelate online interessanti informazioni e immagini.

Le foto che vedete nella galleria in basso mostrano come apparirà il nuovo smart ring di casa Oura. Queste immagini arrivano ai test per la certificazione che sono in fase di svolgimento, certificazione che sarà necessaria per commercializzare il dispositivo nei vari mercati.

Dalle immagini vediamo uno smart ring dal design abbastanza piatto, a differenza anche di quanto ha mostrato il profilo di Galaxy Ring. Non vediamo particolari sporgenze o protuberanze sul profilo dell'anello, e questo probabilmente gioverà alla sua vestibilità prolungata al dito.

Dalle informazioni relative alla certificazione, apprendiamo che l'azienda sta testando Oura Ring 4 nelle sue taglie 7, 9, 13 e 15. Non è escluso che non vi siano anche taglie più piccole e più grandi. I dispositivi in fase di test sono identificati da due codici OA11e OA12. Il primo dovrebbe essere Oura Ring 4 nelle taglie che abbiamo menzionato sopra, mentre ancora non si sa molto sulla seconda sigla.

I due codici potrebbero invece riferirsi alle opzioni di colore disponibili per Oura Ring 4. Sembrerebbe infatti che il dispositivo arriverà in una colorazione oro, definita Horizon commercialmente, e probabilmente una seconda colorazione Heritage. Un po' come è avvenuto per il suo predecessore Oura Ring 3.

Ma quando arriva Oura Ring 4? Ancora non lo sappiamo. Dopo un anno di rumor ancora non è stata definita una finestra di lancio. Non ci aspettiamo che ci sarà da attendere ancora molto, visto Oura Ring 3 è stato lanciato ormai nel 2021. L'azienda deve muoversi, nel 2021 gli smart ring erano mosche bianche, ora stanno diventando un nuovo trend.