Oura Ring si prepara a ricevere un aggiornamento dedicato alle donne: i dettagli

In attesa dell'uscita di Oura Ring 4, l'azienda sta lavorando alacremente per sviluppare gli smart ring attualmente sul mercato. A questo proposito, di recente la società ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità dedicate alle donne.

Approfondimento sul ciclo mestruale

Gli utenti Oura presto riceveranno maggiori informazioni sulla regolarità del ciclo mestruale, sulla sua durata ed eventuali consigli su possibili cure nel caso di necessità. Queste informazioni potranno tornare utili soprattutto per le donne il cui ciclo mestruale è irregolare oppure per le donne in perimenopausa.

Punteggi di preparazione al ciclo consapevole

Il punteggio di prontezza di Oura prenderà in considerazione i cambiamenti biometrici che si verificano durante il ciclo mestruale, tra cui l'aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria e della temperatura e la diminuzione della HRV durante la fase luteale.

Con questo aggiornamento dell'app, gli utenti di Cycle Insights non vedranno diminuzioni dei loro punteggi di preparazione a causa dei loro normali cambiamenti biometrici ciclici, rendendo la misurazione più accurata del benessere.