Oura Ring si concentra sulla salute degli utenti: due nuove funzioni entro fine maggio

Misurazione dell’età cardiovascolare

La capacità cardio

La seconda funzionalità consiste nella capacità cardio. In pratica, i possessori di un Oura Ring dovranno fare un test di sei minuti in cui vengono invitati a camminare il più velocemente possibile al fine di ottenere un VO2 Max di base , cioè la quantità massima di ossigeno che una persona è in grado di utilizzare durante un esercizio fisico.

Gli sforzi di Oura per sfidare la concorrenza

Fino ad ora il segmento di mercato degli smart ring non era troppo affollato, tuttavia negli ultimi tempi la concorrenza è aumentata sempre di più. In ultimo Samsung, che prossimamente lancerà il suo Galaxy Ring. Anche per questo motivo, Oura sta particolarmente spingendo sull'acceleratore. In tal senso, a marzo ha implementato una nuova funzionalità nota come Pregnancy Insights, che fornisce informazioni alle future mamme. A gennaio, invece, l'azienda ha aggiunto uno strumento di gestione dello stress chiamato Resilience.