Gli smart ring potranno rilevare la depressione: Oura Ring ne è la prova

Nel settore di mercato dei dispositivi indossabili ci troviamo di fronte a un importante cambio di passo. Gli smart ring, o anelli smart, stanno ormai per invadere il mercato e stando ai dati appena emersi online potrebbero essere qualcosa in più dei classici dispositivi indossabili in termini di monitoraggio della salute.

Nello specifico, parliamo di Oura Ring, un prodotto che è salito alla ribalta durante la pandemia del COVID e che è passato alla storia come uno dei primi anelli smart commerciali. Torniamo a parlarne perché l'azienda che lo produce ha partecipato a un interessante studio in cui il suo anello smart ha dato prova di poter individuare gli stati depressivi degli utenti.

Oura Ring è stato indossato da 20.880 utenti provenienti da 106 paesi durante uno studio condotto da un gruppo di ricerca dell'Università della California e successivamente pubblicato su Nature. Lo scopo principale dello studio era capire se il dispositivo fosse in grado di rilevare i primi segni di infezione da COVID-19.

Il risultato finale in questi termini ha mostrato come fosse in grado di rilevare i sintomi 2,75 giorni prima della loro manifestazione.