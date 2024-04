Oura Ring potrà rilevare i primi cambiamenti nella salute dell'utente

In particolare, la nuova funzione notificherà agli utenti cambiamenti significativi relativi alla temperatura, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca a riposo e variabilità della frequenza cardiaca. In caso di avviso, i possessori di Oura Ring potranno scegliere se attivare la modalità di riposo oppure rivedere a ribasso il proprio obiettivo sull'attività giornaliera (sempre allo scopo di dare priorità al riposo).

Gli utenti di Oura si apprestano a ricevere una nuova ed interessante funzionalità sul proprio Oura Ring. A partire da oggi, infatti, i possessori dello smart ring potranno accedere ad una funzione di Oura Labs che permetterà loro di attivare opzioni sperimentali. La prima in tal senso sarà Sympton Radar , una funzionalità in grado di rilevare i primi segni di sforzo fisiologico.

Ovviamente Sympton Radar non sarà in grado di diagnosticare eventuali malattie. Anche per questo motivo, l'azienda ha affermato che non si tratta di "una funzione diagnostica" e che l'obiettivo sarà soltanto di aiutare gli utenti a comprendere al meglio i segnali del proprio corpo.

Tuttavia, non è escluso che la società stia lavorando a qualcosa del genere. Difatti, lo scorso anno, l'azienda ha pubblicato uno studio sul covid-19 ed il presunto impatto che l'infezione, nelle settimane successive, avrebbe avuto sulla biometria della persona interessata.

Infine, le funzionalità incluse in Oura Labs, tra cui appunto Sympton Radar, potrebbero essere modificate oppure addirittura rimosse. In tal senso, molto dipenderà dagli utenti e dai loro feedback.