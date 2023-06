L'app Outlook sostituirà Calendario e Posta in Windows 11

L'app Posta e Calendario sarà comunque disponibile al download fino a settembre 2024, e successivamente non sarà più possibile scaricare ufficialmente l'app. Nello stesso periodo terminerà il supporto ufficiale a Posta e Calendario da parte di Microsoft. Possiamo addirittura aspettarci che il prossimo grande aggiornamento di Windows 11, previsto appunto per settembre 2024, verrà distribuito con la nuova app Outlook preinstallata.

Questa notizia non suona proprio come una sorpresa: da qualche tempo ormai Microsoft sembra aver abbandonato lo sviluppo di Posta e Calendario. Mentre per quanto riguarda la nuova versione di Outlook ci sarà un'interfaccia rinnovata basata su quella web, con controlli avanzati per la gestione della posta.