La OxygenOS 15 si mostra in anticipo e strizza l'occhio ad iOS

La OxygenOS 15 di OnePlus sarà il major update che tutti gli utenti con un dispositivo dell'azienda cinese attendono. Al momento ancora non sappiamo molto sul suo rilascio, ma possiamo dare un'occhiata alle novità che includerà .

Siamo ormai pronti ad accogliere Android 15 anche in versione stabile, con Google che dovrebbe rilasciarlo a metà ottobre per i suoi Pixel (ecco tutti i migliori smartphone del momento ). Anche gli altri produttori si stanno preparando, e tra questi troviamo OnePlus. L'azienda sta testando la OxygenOS 15 , per la quale è appena emerso un importante leak che ci mostra le novità principali in anteprima .

Le novità della OxygenOS 15, e le cose in comune con iOS

Quelli di Smartprix avrebbero avuto modo di provare in anteprima la nuova versione della OxygenOS, quella basata su Android 15 per l'appunto. Ci sono delle interessanti novità, sia a livello grafico che in termini di funzionalità a disposizione degli utenti. Vediamole nel dettaglio:

Il nuovo Control Center

Con la nuova versione della OxygenOS arriva anche un nuovo centro di controllo.

Si tratta di un aggiornamento principalmente a livello grafico, che lo rende più simile al centro di controllo che troviamo sulla HyperOS di casa Xiaomi.

Nella parte alta ci saranno due toggle, mentre sotto troveremo il lettore multimediale di dimensione 2 x 2, uno slider di luminosità 1×2 e un pannello del volume 1×2. Ci saranno poi pulsanti circolari 1×1 per le altre impostazioni rapide. Sarà ovviamente possibile scorrere orizzontalmente per accedere ad altre opzioni.

Proprio come su HyperOS, il centro di controllo, ovvero la sezione con tutti i toggle e le opzioni rapide, e la sezione delle notifiche sono formalmente separati. Per accedere al primo sarà necessario scorrere verso il basso dalla barra di stato a partire da destra, mentre per accedere alle notifiche sarà necessario scorrere dalla sinistra.

Il pannello del volume come su iOS

Arriveranno aggiornamenti grafici anche per il pannello dei volumi audio su OxygenOS 15.

In comune con iOS troviamo l'animazione che rende più piccolo il cursore quando viene trascinato per regolare il volume.

Arriva Live Photos

Per l'app Fotocamera della nuova OxygenOS arriva Live Photos. Si tratta di una funzionalità simile a quella che troviamo sui Pixel di Google e su iPhone che permette di registrare dei brevissimi video ogni volta che si scatta una foto.

Nuovo easter egg e Dynamic Island

Con l'aggiornamento che sta per arrivare da OnePlus vedremo un altro aspetto in comune con gli iPhone di Apple. La nuova OxygenOS 15 includerà infatti una notifica dinamica nella barra di stato dall'aspetto simile alla Dynamic Island introdotta da Apple.

Oltre a questo, OnePlus aggiornerà l'easter egg della OxygenOS.

Personalizzazione della schermata di blocco

Anche per la schermata di blocco arriveranno delle interessanti novità, con nuove personalizzazioni inedite. Sarà possibile infatti modificare le dimensioni, la posizione, il colore e persino il font dell'orologio.

Inoltre, sarà possibile attivare l'effetto profondità per creare un'animazione 3D agli elementi presenti nella schermata di blocco.