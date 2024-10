OxygenOS 15 è un balsamo per OnePlus 12: tutte le novità provate in anteprima

OnePlus è ancora una volta tra le aziende più veloci in assoluto a portare il nuovo aggiornamento di Android sui propri dispositivi, anche se per adesso solo in versione beta . Da oggi possiamo scoprire la nuova versione del sistema operativo, OxygenOS 15 , basata sull'altrettanto nuovo Android 15 . Abbiamo provato in anteprima la versione sperimentale del nuovo OS di OnePlus e vi raccontiamo tutte le novità da non perdere.

Novità di OxygenOS 15

Nuove funzioni AI

Primo, perché su questa versione del SO c'è l'integrazione nativa con Google Gemini. Secondo, perché OnePlus ha integrato alcune funzionalità esclusive, dedicate in particolare all'elaborazione delle foto.

Disponibilità OxygenOS 15

OxygenOS 15 sarà disponibile in versione beta pubblica a partire dal 30 ottobre 2024.

All'inizio, sarà possibile provare l'aggiornamento del SO solo su OnePlus 12 5G.

Come già successo in passato, serviranno alcuni mesi per testare a fondo la nuova versione di OxygenOS e risolvere eventuali problemi di ottimizzazione. Una volta conclusa la fase di beta pubblica, l'aggiornamento a OxygenOS 15 in versione finale sarà distribuito a tutti gli utenti, prima per OnePlus 12 e poi per gli altri smartphone compatibili.