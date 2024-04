I Paesi che generano interamente energia rinnovabile sono insospettabili

L'intero pianeta sta affrontando la minaccia del riscaldamento globale e uno dei modi migliori per attenuarlo è quello di utilizzare le fonti di energia rinnovabile invece di ricorrere ai combustibili fossili. Pregiudizievolmente, ci si potrebbe aspettare che i Paesi più virtuosi sotto questo punto di vista siano tutti occidentali e invece non sembra essere così.

Sette Stati hanno deciso di non generare più elettricità da fonti non rinnovabili: si tratta di Albania, Bhutan, Nepal, Paraguay, Islanda, Etiopia e la Repubblica Democratica del Congo. Questi Paesi generano elettricità affidandosi per oltre il 99,7% all'energia geotermica, solare, idroelettrica ed eolica: lo riporta uno studio condotto dalla IEA (International Energy Agency) e dalla IRENA (International Renewable Energy Agency).

Seppur queste siano decisioni del singolo Stato che vanno a determinare il mix energetico da utilizzare, quello che si può fare nel proprio piccolo è munirsi di un veicolo elettrico per diminuire considerevolmente le emissioni durante gli spostamenti.

