La funzione però non sarà disponibile da subito e, curiosamente, non arriverà per prima in Unione Europea : ecco tutti i dettagli (a proposito, sapete come pagare con l'NFC ?).

I pagamenti contactless su iPhone non saranno più riservati ad Apple Pay . Sotto pressione da parte dell'UE, Apple apre l'accesso al chip NFC anche agli sviluppatori di terze parti (prima poteva essere usato solo per la lettura dei tag).

Quando e dove saranno disponibili i pagamenti di terze parti

Qualche mese fa la Commissione Europea ha avviato un'indagine contro Apple per la chiusura del chip NFC sugli iPhone ai sistemi di pagamento di terze parti.

Questo infatti è sempre stato disponibile agli sviluppatori solo per il riconoscimento dei tag, mentre i pagamenti, quelli che effettuate premendo due volte il tasto laterale e avvicinando il telefono al POS, sono riservati ad Apple Pay.

Per evitare multe, la casa della mela ha annunciato che avrebbe aperto agli sviluppatori il chip e le API Secure Element necessarie per i pagamenti, al che la Commissione Europea ha accettato le modifiche, ritenendole legalmente vincolanti.

Con questo cambiamento, gli sviluppatori saranno in grado di offrire transazioni contactless in-app per un'ampia varietà di app, non solo di pagamento, tra cui "pagamenti in negozio, chiavi dell'auto, transito a circuito chiuso, badge aziendali, ID studenti, chiavi di casa, chiavi dell'hotel, carte fedeltà e premi dei commercianti e biglietti per eventi".

Il comunicato stampa di Apple afferma che gli ID governativi saranno supportati "in futuro", ma quando arriverà la novità? Prima di tutto, non sarà disponibile con iOS 18, ma in una prossima beta per sviluppatori di iOS 18.1, la stessa che include Apple Intelligence.

Inoltre le API non saranno disponibili ovunque, ma all'inizio solo per gli sviluppatori in Australia, Brasile, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.

Apple ha già dichiarato che "a seguire" sarà disponibile anche in altri luoghi, e non dubitiamo che prima o poi la funzione arriverà anche da noi (d'altronde l'apertura è stata implementata proprio per evitare multe da parte dell'UE), ma nondimeno non ci sono indicazioni su quando tutti gli utenti potranno sfruttarla.