Pagamenti digitali per i biglietti regionali Trenitalia: arriva Tap&Tap in fase sperimentale

L'azienda che gestisce una consistente parte del traffico ferroviario in Italia ha appena annunciato l'avvio di un importante progetto per portare l'acquisto dei biglietti dei treni regionali tramite pagamenti contactless .

I pagamenti digitali sono sempre più diffusi e rappresentano sicuramente una comodità per coloro che apprezzano la rapidità e semplicità nel processo di acquisto di un qualsiasi bene o servizio. Proprio in questo contesto arrivano delle novità da Trenitalia .

Il servizio si chiama Tap&Tap ed è stato appena presentato a Venezia. Il servizio di pagamento prevede un passaggio ai tornelli di pagamento all'entrata e all'uscita dal treno. Il passaggio ovviamente si può fare tramite carta di credito dotata del supporto ai pagamenti contactless oppure tramite smartphone dotato di NFC (ecco la nostra raccolta degli smartwatch con NFC).

Questo doppio passaggio, definito Tap-In e Tap-Out, permette di far pagare ai viaggiatori l'esatto importo per la tratta percorsa. Questo aspetto è fondamentale sulle linee regionali, dove il prezzo del biglietto varia in base alle stazioni di partenza e arrivo, pur percorrendo la stessa linea.

Ma non finisce qui. Tap&Tap infatti permette agli utenti di accedere alla modalità di abbonamento più vantaggiosa in base ai viaggi che si fanno. Ad esempio, percorrendo la stessa tratta tutti i giorni con Tap&Tap implicherà la futura sottoscrizione automatica di un abbonamento, in modo da risparmiare rispetto all'acquisto giornaliero dei biglietti di viaggio.

La novità è stata avviata in fase sperimentale sulla tratta Venezia-Verona, con l'obiettivo di testare il servizio per poi estenderlo sulla rete nazionale. Al momento Tap&Tap permette di acquistare biglietti singoli a tariffa ordinaria adulti in 2° classe. Vi terremo sicuramente aggiornati sui prossimi sviluppi del progetto.