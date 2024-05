Un amico potrà pagare un'app per conto nostro: l'ultima novità di Google Play Store

Durante l'ultimo Google I/O Google si è particolarmente soffermata sull'implementazione dell'intelligenza artificiale nei suoi tanti servizi. Tuttavia, la compagnia di Big G ha discusso anche di altre novità, tra cui una che interesserà direttamente il suo Play Store, la piattaforma tramite la quale gli utenti possono scaricare le app per i loro dispositivi Android.

Una nuova modalità d'acquisto

Google ha svelato una nuova modalità di acquisto, ovvero una funzionalità che permetterà di chiedere ad un altro utente di effettuare il pagamento di un'app al nostro posto. Procedendo con ordine, sullo store del colosso di Mountain View sono presenti tantissime app, tra cui quelle gratuite ed altre a pagamento.

Agli sviluppatori che vendono app/beni digitali tramite il sistema di fatturazione della piattaforma viene addebitata una commissione di servizio del 15% per il primo milione di dollari di guadagni ogni anno. Superata questa cifra, viene addebitata una commissione del 30% per il resto dell'anno.

A fronte di questa tassa, Google fornisce agli sviluppatori degli strumenti di sviluppo, distribuzione e marketing, tra cui la libreria Play Billing, direttamente interessata dalla novità di cui sopra.

Difatti, è possibile osservare il nuovo pulsante "Chiedi a qualcun altro di pagare per questo articolo". Utilizzando questo tasto, si genera un collegamento di pagamento che un utente potrà inviare ad aut altro al fine di completare l'acquisto. Quest'ultimo dovrà necessariamente conoscere l'indirizzo email del richiedente, potrà vedere il prodotto che si sta per acquistare e avrà 24 ore per completare l'operazione.

Il collegamento generato, che include un testo che riassume l'articolo ed il prezzo, viene inviato al foglio di condivisione del sistema, consentendo all'utente di decidere con chi condividerlo. Insomma, così come evidenziato da Google, si tratta di un "modo fantastico per regalare o pagare per conto di un parente o un amico".

Disponibilità

La nuova funzionalità, almeno all'inizio, sarà disponibile per gli utenti in India.

Per sfruttarla, gli sviluppatori dovranno procedere ad aggiornare la libreria Play Billing. Per quanto riguarda la disponibilità in altri Paesi, non vi è ancora alcuna certezza, a partire dalle tempistiche.