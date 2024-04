Gli utenti europei non usano molto TikTok. L'app ha una soluzione: pagarli

I dirigenti di Bytedance, il proprietario di TikTok, non sono contenti. Da "miracolo" in grado di frantumare ogni record sui social, tanto da essere copiata pesantemente da concorrenti come Instagram, l'app cinese si trova di fronte a un rallentamento della crescita in Europa e a un possibile ban negli Stati Uniti (sapete come disabilitare i Per te su TikTok?).

Per tamponare i danni, almeno nel Vecchio Continente, l'azienda starebbe per lanciare una nuova app (il cui nome al momento è TikTok Lite ma dovrebbe cambiare) che sfrutterà lo stesso meccanismo che ha permesso ad app come Shein e Temu di spopolare: pagare gli utenti per usarla. Vediamo in come funziona.